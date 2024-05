Calcio Uisp a 7 | Avosa e Briselli - chi si giocherà lo scudetto con la Locanda Alinò?

(Di giovedì 9 maggio 2024) La Spezia, 9 maggio 2024 – Ormai siamo agli sgoccioli anche del campionato amatorialedia 7. I quarti di finale del Girone 1 della kermesse curata dalla Lega della Spezia e della Valdimagra, decidono infatti le semifinaliste da cui uscirà la seconda finalista, che raggiungerà lae sicosì lo. A sfidarsi saranno Tabaccheria. Nel dettaglio Ristorante La Gira O.F. Chelli-Tabaccheria2-4 (Forieri M., Mitta L.; Stefanelli L. (2), Marchi L., Cerri S.);-Saja Srl 5-1 (Lala D. (4), Di Nicola A.; Sula S.). In finale per non retrocedere andranno, invece, Sesta Godano e Leta1990, mentre Sporting Bacco e Pellegrini gomme si salvano. Nel dettaglio delle ...

