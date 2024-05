Liguria - nel 2023 sono state 24 le persone denunciate dai carabinieri per reati contro il patrimonio culturale

Politici come il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti , manager come Paolo Emilio Signorini, imprenditori come Aldo Spinelli . sono alcuni dei nomi di spicco coinvolti nell’inchiesta della Procura di Genova legata a concessioni portuali e ...

Una settimana dedicata ai caregiver - Il caregiver, chi si occupa di persone in condiazione di estrema fragilità, sta diventando sempre più centrale anche nella nostra provincia. Dal 13 maggio e per una settimana molte iniziative saranno ...

Camion carico di acidi travolge auto sull'A21: morto l'autista del mezzo pesante, sette persone intossicate - Un camionista ha perso la vita questa mattina per un incidente sulla A21 a Piacenza , corsia Sud, all'ingresso dell'area di servizio Nure. Il ...

False operazioni in 4 money transfer per evadere l'antiriciclaggio: denunciati i titolari - Denunciati i titolari di 4 money transfer di Livorno, Cecina e Grosseto, gestiti da due fratelli che utilizzavano l'identità di clienti occasionali o ...