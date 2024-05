Benigno? Ora parlo io Non è finita all’Isola dei Famosi | Luxuria ci va giù pesante e per lui si mette male

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Non me ne starò zitta #isola”. Così Vladimirinterviene dopo una serie di ingiurie fatte da Francesco, concorrente dell’Isola deisqualificato dopo aver avuto una lite con Artur. La squalifica è avvenuta a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento del programma” e ancora che “le dichiarazioni diffuse daattraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e lesive, oltre che prive di ogni fondamento”. La scorsa settimana Vladimirha mostrato le immagini della lite che ha portato alla squalifica del concorrente e in effetti molti telespettatori hanno cambiato idea. Se prima in tanti difendevano l’attore siciliano, dopo la diffusione del video hanno ritrattato attaccando, che in ...

Non accenna a placarsi la polemica attorno all’eliminazione di Francesco Benigno per “comportamenti non idonei al regolamento” dell’ Isola dei Famosi . L’ex naufrago su Facebook attacca a muso duro la conduttrice del reality show di Canale 5, ...

Il possibile ritorno di Ilary Blasi e i sondaggi - Il possibile ritorno di Ilary Blasi e i sondaggi - L'Isola dei famosi 2024 non ingrana la marcia giusta e si ferma di nuovo. Stasera in tv, giovedì 9 maggio, su Canale 5 infatti non andrà in onda (come da palinsesto) il ...

Isola dei famosi 2024, stasera stop al reality - Isola dei famosi 2024, stasera stop al reality - L'Isola dei famosi 2024 non ingrana la marcia giusta e si ferma di nuovo. Stasera in tv, giovedì 9 maggio, su Canale 5 infatti non andrà in onda (come da palinsesto) il ...

Isola, Luxuria non si sta zitta e risponde a Benigno: guerra social - Isola, luxuria non si sta zitta e risponde a Benigno: guerra social - Dopo che l'attore pubblicamente ha insultato pesantemente Vladimir, lei ha deciso di non stare più zitta. Annuncio fatto sui social.