La verità tra me e lui Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo lo scoop sul famoso della tv

(Di giovedì 9 maggio 2024)commenta l’ultimo gossip sul suo conto. Ha fatto molto rumore nei mesi scorsi la separazione tra la nota opinionista e produttrice tv e Paolo Bonolis. Lei stessa ha fatto sapere: “Quando io e Paolo ci siamo lasciati, si sono subito rifatte vive diverse ‘amiche’ di Paolo: nessuna ha avuto remore, anche se mi conoscevano. Gli uomini hanno invece avuto più rispetto: tra loro c’è un maggiore cameratismo”. Qualche tempo fa si era vociferato di un flirt trae Antonino Spinalbese. Ma si trattava di voci false e l’opinionista dell’Isola dei Famosi ci ha pure scherzato su pubblicando una foto in compagnia del suo cane con la didascalia: “Il mio nuovo giovane fidanzato“. Ora c’è una nuova indiscrezione:è stata avvistata in Spagna con il ballerino Angelo Madonia. Che ...

Sonia Bruganelli ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico in attesa di assumere il nuovo ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi 2024. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha condiviso apertamente i dettagli la sua operazione con i suoi, ma ...

Sonia Bruganelli , in vacanza in Spagna , ne avrebbe approfittato per partecipare a una puntata dell’edizione spagnola di Ballando con le stelle e fare il tifo per l’amico Angelo Madonia, ex fidanzato di Ema Stokholma .Continua a leggere

Sonia Bruganelli , ex moglie di Paolo Bonolis, rapinata a Roma in via della Farnesina ; mentre era alla guida della sua automobile, infatti, le hanno strappato un Rolex dal polso. Sonia Bruganelli rapinata a Roma , le hanno strappato un Rolex dal ...

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono una coppia L’opinionista rivela: “Eravamo in tre” - Sonia bruganelli e Angelo Madonia sono una coppia L’opinionista rivela: “Eravamo in tre” - I dettagli. L’ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia bruganelli, di recente è stata al centro del gossip dopo che i paparazzi di Chi l’hanno beccata a Palma de Maiorca in compagnia del ballerino Angelo ...

Sonia Bruganelli, stoccata a Pier Silvio Berlusconi Critica L’Isola dei Famosi «Il pubblico vuole vedere il sangue» - Sonia bruganelli, stoccata a Pier Silvio Berlusconi Critica L’Isola dei Famosi «Il pubblico vuole vedere il sangue» - Cosa ha detto Sonia bruganelli sulle scelte di Pier Silvio Berlusconi circa L'Isola dei Famosi Le sue parole a seguire ...

Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli sul caso Benigno: “La reazione di Francesco non è stata…” - Isola dei Famosi, Sonia bruganelli sul caso Benigno: “La reazione di Francesco non è stata…” - In una recente intervista, l'opinionista dell'Isola dei Famosi Sonia bruganelli ha parlato del caso Francesco Benigno.