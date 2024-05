Il cortocircuito mediorientale di Biden che rompe con Israele

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 9 maggio 2024) I rapporti trae l’amministrazionesi stanno facendo sempre più tesi. Il presidente americano ha annunciato che bloccherà l’invio di armamenti allo Stato ebraico, nel momento in cui quest’ultimo dovesse avviare un’invasione completa di Rafah. “Ho chiarito che se entrano a Rafah - non sono ancora andati a Rafah - se entrano a Rafah, non fornirò le armi che sono state usate storicamente per affrontare Rafah, per affrontare le città”, ha dichiarato mercoledì lo stesso Joedurante un’intervista alla Cnn. “Ho detto chiaramente a Bibi e al gabinetto di guerra: non otterranno il nostro sostegno se attaccano questi centri abitati”, ha aggiunto. Dura la reazione dello Stato ebraico. “Questa è una dichiarazione difficile e molto deludente da sentire da parte di un presidente al quale siamo grati dall'inizio della guerra”, ha ...