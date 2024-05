(Di giovedì 9 maggio 2024) Laha fatto partire la caccia al nuovo direttore sportivo. Il presidente Matteo Manfredi infatti starebbe cercando per il club blucerchiato...

Sampdoria: telefonata ad Accardi, piace Angelozzi. Vagnati... - sampdoria: telefonata ad Accardi, piace Angelozzi. Vagnati... - La sampdoria ha fatto partire la caccia al nuovo direttore sportivo ... La risposta del dirigente, a cui la Samp avrebbe telefonato venerdì scorso, sarebbe stata attendista, Accardi infatti in maniera ...

Palermo, Michele Mignani: pericolo Sampdoria e Brescia Ecco cosa dobbiamo fare - Palermo, Michele Mignani: pericolo sampdoria e Brescia Ecco cosa dobbiamo fare - Il Palermo sesto a quota 53, la sampdoria a 52 e il Brescia a 51 scenderanno in campo ... ma intanto gli allenatori e i tifosi terranno bene vicino la calcolatrice e i telefoni. Per conoscere in ...