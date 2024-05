Le cellule del nostro corpo possono “invecchiare” di anni in un solo giorno | com’è possibile

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un team di ricerca lituano ha determinato che i cambiamenti epigenetici dellele fanno apparire più giovani o vecchie - anche di- in base all'orario in cui vengono analizzate. Poiché questi test vengono impiegati per stimare l'età biologica, gli scienziati sottolineano l'importanza dell'orario di esecuzione, rendendo necessari più esami a intervalli regolari per risultati affidabili.

