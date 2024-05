Ispra - emissioni calate del 6,2% nel 2023 in Italia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ledi gas serra insi stima che sianodel 6,2% nelrispetto al 2022, grazie agli sforzi di decarbonizzazione dei settori dell'energia e dell'industria (sottoposti alla tassazione europea delleEts) e alla riduzione della Co2 dal riscaldamento (per l'inverno mite). Hanno continuato ad aumentare invece ledai trasporti, di circa l'1%, a causa del forte uso del'auto e del trasporto merci su gomma e della scarsa penetrazione dell'auto elettrica. Sono i dati che emergono dal rapporto dell'"Ledi gas serra in", diffuso oggi.

