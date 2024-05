Il duo indie Legno al Teatro Garibaldi per THiNK

(Di giovedì 9 maggio 2024) Figline e Incisa Valdarno, 9 maggio 2024 - Un po’ Daft Punk in salsapop, il duo formatosi in Toscanadal 2018 cela la propria identità dietro due maschere:Triste eFelice, questi i nomi d’arte scelti dai due componenti che registrano 40 milioni di ascolti stream. Porteranno i loro brani di successo come “Sei la mia droga” (parte uno), “Tu chiamala estate” (parte due) e “Mi devasto di thè” (parte tre) - trilogia entrata poi a far parte della loro opera prima “Titolo album” - sul palco delper la serata speciale all’intero di, festival della cultura digitale, da domani a domenica a Figline Valdarno. La loro “Affogare” con oltre 18 milioni di ascolti Spotify, è stata inserita nella colonna sonora della serie tv dei The ...

