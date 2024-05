Sinner ci è riuscito | lo ha fatto mentre è infortunato

Leggi tutta la notizia su pallacanestrobiella

(Di martedì 7 maggio 2024) Il sogno di Janniknon si ferma nemmeno dopo l’infortunio: ecco cosa serve per entrare nella leggenda del tennis italiano Alzi la mano chi non c’è rimasto male. Chi non aveva già sognato di vederlo col trofeo in mano, acclamato dalla folla adorante riportare a casa un torneo che manca, dalla bacheca del tennis italiano, da 48 anni. Jannik, la realizzazione del sogno è possibile anche senza giocare (Ansa Foto) – Pallacanestrobiella.it Fu Adriano Panatta, nel magico anno 1976 – quello che portò in dote al romano anche il Roland Garros nonché la Coppa Davis – l’ultimo azzurro a vincere gli Internazionali d’Italia. Pur sognando che un certo Matteo Berrettini possa compiere quella che sarebbe, considerando il suo stato di forma ancora non ottimale, l’impresa della vita, le speranze dei tifosi azzurri erano riposte quasi esclusivamente sul ...