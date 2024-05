Aquilani | Domani voglio una vittoria - il mio futuro dipenderà da scelte con la società

(Di giovedì 9 maggio 2024) Pisa, 9 maggio 2024 - Il tecnico nerazzurro Alberto, dalla sala stampa Renzo Passaponti dell’Arena Garibaldi, ha parlato di fronte ai giornalisti, anticipando i temi dell’ultima sfida di campionato contro l’Ascoli. Quali motivazioni si danno alla squadra per un ultimo turno che vede il Pisa non giocarsi nessun obiettivo? “Penso sia abbastanza semplice. Giochiamo una partita di Serie B che vale una giornata, la possibilità di far gol, di migliorare una statistica. Si possono trovare mille modi e mille motivazioni. Nella mia testa non mi pongo questa domanda. Ci siamo allenati come abbiamo sempre fatto e cercheremo di onorare al meglio il campionato, cercando di arrivare al meglio e migliorando il risultato della scorsa stagione”. Qual è la situazione dei giocatori? “Ci sono delle situazioni da verificare. Caracciolo non c’è perché ha avuto una lesione ...

