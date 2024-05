Demi Moore indossa abito mozzafiato al Met Gala – è realizzato con carta da parati e 11 000 ore per ricamarlo

Assente da cinque anni al Met Gala , Demi Moore è apparsa sulla scalinata ed è come non se ne fosse mai andata. La diva ha lasciato a bocca aperta nelle vesti di una regina di cuori botanica con al collo una collana Cartier nuova di zecca da far ...

Lo show delle vanità: arte, moda e contraddizioni al Met Gala a New York - Lo show delle vanità: arte, moda e contraddizioni al Met gala a New York - Il MET gala 2024, la serata di moda più glamour al mondo, in scena al Metropolitan Museum di New York, tra celebrities e proteste contro la guerra a Gaza ...

Quante ore ci sono volute per creare gli abiti del Met Gala 2024 - Quante ore ci sono volute per creare gli abiti del Met gala 2024 - "Quando ti addormenti, vedi solo tutto nero" ha raccontato ai giornalisti presenti al Met gala la cantante spagnola Rosalía, che con questa suggestione ha associato il tema della mostra Sleeping ...

Il look di Demi Moore al MET Gala 2024 esagerato e bellissimo - Il look di demi Moore al MET gala 2024 esagerato e bellissimo - Ansa 1 / 39 Tanta moda e… tanto amore! Al Met gala 2024 non tutti gli sguardi erano per i vestiti. Ma ance per chi li indossava in coppia. Sono tanti gli innamorati che hanno trasformato… Leggi ...