L'occhio delè ancora al largo della costa e si sta dirigendo verso le vicinanze di Sittwe, secondo il sito web Zoom Earth, che lo ha classificato come. . . 14 maggio 2023Secondo l'agenzia, in una previsione aggiornata, ilha venti fino a 259 chilometri orari, ... secondo il sito Zoom Earth, che lo ha classificato nella categoria deicicloni. Mocha ...I social però notano un particolare: 'Ma perchè' Elodie, regalo da Andrea Iannone per l'anniversario dei 7 mesi d'amore: ma lei (per ora) non lo può usare IlElodie È stato un venerdì ...

Il super ciclone Mocha si abbatte su Bangladesh e Birmania - Asia Agenzia ANSA

Il ciclone Mocha, il più potente degli ultimi dieci anni nella regione, ha toccato terra in Bangladesh e Birmania questa mattina, ha dichiarato l'ufficio del dipartimento meteorologico del Bangladesh.METEO SINO AL 19 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE L’Italia resta immersa in una vasta area depressionaria, con meteo di conseguenza sempre molto ...