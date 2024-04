Le reazioni nel dopo partita Pulcinelli | Il ritiro ha aiutato Carrera | Vittoria che dà morale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Il patron Massimoarriva negli studi di Sky con il sorriso di chi sa di aver fatto il colpaccio. Lo chiamano presidente e lui gongola: "Questaè fondamentale per i ragazzi e per il mio amico Mariano Morosini che a fine gara piangeva di gioia – ha subito dichiarato – Successo importante anche per la mia famiglia, stiamo tutti soffrendo. Ancora non abbiamo raggiunto nulla, siamo in zona playout e devono giocare le altre. Per ora ci prendiamo questi bellissimi 3 punti e ce li mettiamo nel cuore. Oggi ero convintissimo di vincere, lo dico con un pizzico di presunzione. Siamo arrivato al 91’ a fare gol in un modo rocambolesco. Ero convinto di farcela perché ho visto i ragazzi che stanno dando veramente tutto. Siamo stati intutta la settimana e c’è stato un lavoro più importante del solito, ho visto grandissima ...