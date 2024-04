Fdi | La Russa - ' non mi pento per busto Mussolin - è regalo mio padre'

(Di domenica 28 aprile 2024) Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - "Non ho da pentirmi per aver tenuto in casa undii, è una eredità di mio. Che dovevo fare? Cestinare undi mio? L'ho dato a mia sorella. In casa ho anche Stalin, De Gasperi, un imperatore romano". Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La, intervistato da Bianca Berlinguer alla Conferenza Programmatica di Fdi a Pescara. "Invece devo pentirmi per una dichiarazione su via Rasella: ho parlato di una banda militare, non era vero. Mi dovevo documentare meglio, ho chiesto scusa per questo errore. Su questo ho da pentirmi", ha riconosciuto.

Fdi:La Russa, 'non mi pento per busto Mussolini, è regalo mio padre' - Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - "Non ho da pentirmi per aver tenuto in casa un busto di Mussolini, è una eredità di mio padre. Che dovevo fare Cestinare un regalo di mio padre L'ho dato a mia sorella ...

Continua a leggere>>

Corruzione in Puglia, una cucina di lusso in regalo a Enzo Pisicchio. “Le sue operazioni in banca già segnalate” - Tre diverse banche avvertirono di movimenti sospetti nell’inverno di tre anni fa. Nei verbali le fatture per un acquisto da 30mila euro in un mobilificio a ...

Continua a leggere>>

Se hai un mutuo prima casa arriva il rimborso in busta paga di maggio fino a 4 mila euro - Coloro che hanno un mutuo prima casa hanno diritto ad un rimborso in busta paga fino a 4 mila euro. Ecco come funziona.

Continua a leggere>>