Federcalcio spagnola commissariata - Fifa e Uefa minacciano il calcio spagnolo Marca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 aprile 2024) Lae lala Rfef, la, recentemente “” per via degli scandali e di alcuni dubbi sull’elezione del nuovo presidente, Pedro Rocha. Secondo quanto riporta, le federazioni internazionali hanno inviato una lettere alla federazionecon cui chiedono di chiarire alcuni punti sulla commissione che vigila sulla Rfef. In caso di mancata risposta, o di risposte insufficiente, la Spagna rischia l’esclusione da ogni competizione internazionale.contro la commissione che supervisione la Rfef Scrive: “Non è una falsa minaccia, è una realtà. La possibile sanzione da parte die ...