Ariston - l' esproprio di Putin Il Gruppo marchigiano | Sorpresi dalla Russi - non sapevamo nulla

ANCONA Le sterzate economiche in tempo di guerra imboccano la strada obbligata della diplomazia. Ariston Group, leader del comfort termico hi-tech e sostenibile, quotata in Borsa e presieduta da...

ariston e Bosch sotto il controllo russo: una mossa di Putin - La tensione geopolitica si riflette sul panorama industriale internazionale. Due colossi dell'industria, ariston e Bosch, sono stati posti sotto il controllo temporaneo del governo russo, in una mossa ...

Il caso ariston in Russia, l'economista di Nomisma: "Una mossa sciagurata. Mosca ne pagherà le conseguenze per anni" - Il professor Lucio Poma: "Scelta pericolosa per il commercio mondiale. Toccare gli interessi delle aziende straniere significa perdere credibilità"

ariston, l'esproprio di Putin. Il Gruppo marchigiano: «Sorpresi dalla Russia, non sapevamo nulla» - ariston Group, leader del comfort termico hi-tech e sostenibile, quotata in Borsa e presieduta da Paolo Merloni, attende quasi 24 ore prima di affidarsi a una nota ufficiale, per reagire all'esproprio ...

