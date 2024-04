Inter Torino LIVE 0-0 | squadre in campo - a breve il calcio d’inizio

Inter-Torino si giocherà alle 12.30 e nei Precedenti c’è una particolarità: già in un’altra occasione la partita era una gloriosa festa scudetto, per un titolo conquistato staccando di gran lunga tutte le concorrenti. I Precedenti – Quello di oggi sarà l’Inter-Torino numero 100 in casa. tripla ...

Continua a leggere>>

Una nuova giornata di festa, quella che è pronta a vivere l'Inter domenica 28 aprile in occasione della gara di San Siro con il Torino (fischio d'inizio alle 12.30). I nerazzurri, che hanno matematicamente conquistato lo scudetto con il successo per 2-1 nel derby con il Milan, continueranno...

Continua a leggere>>

L’Inter di Inzaghi ha conquistato la vetta esattamente nel modo che tecnico e tifosi preferivano, battendo 2-1 il Milan e conquistando lo scudetto della seconda stella nel derby, e adesso i nerazzurri possono godersi il panorama di un finale di stagione nel quale celebrare il titolo in un ...

Continua a leggere>>

L’Inter tra circa un’ora scenderà in campo a San Siro per sfidare il Torino. Tutto pronto nello spogliatoio. TUTTO PRONTO – L’Inter è pronta per scendere in campo a San Siro alle 12.30 contro il Torino. Per questa sfida è stata Scelta la prima maglia casalinga, disponibile già nello spogliatoio ...

Continua a leggere>>

L`Inter campione d`Italia ospita al Meazza il Torino, nel match delle 12.30 della 24esima giornata di Serie A. I granata sono in decima posizione...

Continua a leggere>>