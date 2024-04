Augusto De Megni e il passato traumatico del rapimento | cosa fa oggi l’ex vincitore del GF 2006?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 28 aprile 2024)Denelha vinto Il Grande Fratello, poi ha abbandonato il mondo dello spettacolo.fagieffino?Deha vinto il Grande Fratello nel. La sua è stata un’edizione fortunata sia per il montepremi sia per i compagni d’avventura cheha avuto accanto. Stiamo parlando di Filippo Bisciglia, Laura Torrisi e Francesca Cipriani.gieffino ha abbandonato il mondo dello spettacolo, facendo perdere le sue tracce. Dal suo profilo Instagram si denota la sua passione per il golf.è diventato padre di un bambino, si è comprato una casa, ha due cani, e si è tolto qualche sfizio viaggiando dopo aver ricevuto il ...