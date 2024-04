AEW | Tony Khan non può viaggiare dopo l’attacco dell’Elite - arrivano aggiornamenti a Collision sulle sue condizioni

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 aprile 2024) Durante l’ultimo episodio di, come promesso prima dello show, dal tavolo di commento hanno aggiornato i fandi salute di, in seguito all’assaltoe degli Young Bucks nello specifico, perpetrato sul finale dell’ultima puntata di Dynamite. Secondo la AEW, “ha subito diversi infortuni alla testa ed al collo, non potendo quindi essere presente allo show perché impossibilitato a”. Il tutto è stato confermato quindi al tavolo di commento, con probabile assenza anche settimana prossima, quando Dynamite (e Rampage) si svolgeranno live in quel di Winnipeg, Canada. Ecco qui di seguito le parole diSchiavone e Nigel McGuinness di ieri ...