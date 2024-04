Pallamano a silver | playoff Romagna - esordio amaro Adesso occorre l’impresa

(Di domenica 28 aprile 2024)21 MOLTENO 26: Maistrello, Mandelli, Lega, Bianconi 2, Satta, Albertini 1, Mazzanti 3, Ceroni 2, Lamarca 4, Ariotti, Tondini, Rotaru 6, Di Domenico 1, Zavagli, Ramondini, Bellini 2. All. Moriana. MOLTENO: Randes, Donadello, Garrone 5, Bonanomi 2, St. Riva, L. Colombo 1, Cuzzupè 4, Sa. Riva, De Angelis 1, Campestrini 4, Redaelli 9, Galizia, Crippa, La Rocca. All. Gagliardi. Arbitri: Vasile e Tempone. Note: primo tempo 10-10. Espulso: Marzocchini. Matchpoint. Gara 2 della partita trae Molteno potrebbe essere decisiva per accedere alla semifinale deipromozione del campionato di serie A. Ma l’occasione propizia nel match in programma in Lombardia giovedì 2 maggio, alle ore ...

pallamano: stasera in A1 donne big-match Erice-Salerno, anteprima delle Final Four per lo scudetto - A Gold: Albatro Siracusa a Carpi per la salvezza matematica. A Silver: l'Haenna ospita il Chiaravalle. A Bronze: il Team Mascalucia col Belluno per l'impresa. In B la capolista Alcamo riceve lo Scicli ...

Continua a leggere>>

pallamano A Silver: alle 19 alla palestra Cavina la sfida con Molteno. Il romagna inizia la corsa playoff. L’obiettivo di Moriana la semifinale - La pallamano romagna sfida il Molteno nei quarti di finale dei playoff. Entrambe le squadre si preparano per una partita cruciale, con il romagna che cerca di recuperare giocatori infortunati. Il ...

Continua a leggere>>

Primo turno di playoff per la pallamano romagna. In palio la conquista di un pass per la serie A Gold - Sabato 27 aprile, alle 19, alla Palestra Cavina di Imola inizierà l’avventura della pallamano romagna nei Playoff Promozione per la conquista di un pass ...

Continua a leggere>>