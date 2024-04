La mamma di Andrea pazzelli: «Mio figlio in coma 24 anni, per accudirlo abbiamo lasciato il lavoro» - PIEVE TORINA Una storia drammatica, che tocca le corde dell’anima. Un esempio d’amore infinito, incondizionato. Quell’amore da cui Giuseppe pazzelli e la moglie Giuliana ...

Incidente a Serravalle, morto Andrea pazzelli. Era in stato vegetativo a Pieve Torina da 24 anni - PIEVE TORINA Ventiquattro lunghi anni di silenzio. Di buio che cancella la luce, di giorni che diventano notti. Di incubi che si trasformano in speranze. Giuseppe pazzelli e Giuliana Turchetti non han ...

Pieve Torina ha dato l'ultimo saluto ad Andrea - Un tragico incidente stradale, avvenuto il 25 giugno del 2000 nel tratto della vecchia Ss77 Valdichienti compreso fra Muccia e Gelagna Bassa, cambiò il corso dell'esistenza di questo giovane che all’e ...

