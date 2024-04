Cane azzanna una bimba di due anni alla testa - è in prognosi riservata

(Di domenica 28 aprile 2024) Una bambina di dueè rimasta ferita dopo essere stata morsa da unmeticcio , di taglia media, mentre stava giocando nel giardino di un’abitazione a Fonte Nuova, periferia di Roma, dove era ospite con i familiari. Sul posto un’eliambulanza che ha portato la minore, ferita non gravementee a un braccio, in ospedale. Laè stata ricoverata in, ma non...

Un Turista francese di 34 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato Risucchiato da un torrente , nel tentativo di salvare il suo cane finito in acqua. Il dramma questa mattina alle 9 nei pressi di un campeggio di Porlezza ( Como ), sul lago di Lugano. Il cane del Turista è finito ... Continua a leggere>>

Un 34enne è deceduto dopo essersi tuffa to in un torrente nei pressi della sponda comasca del lago di Lugano per salvare un cane . Il giovane turista è stato recuperato dai vigili del fuoco in arresto cardiaco e ipotermia.Continua a leggere Continua a leggere>>

Un tragico evento ha scosso la comunità del lago di Lugano questa mattina, giovedì 25 aprile, con il decesso di un turista francese di 34 anni all’ospedale di Lecco. Il giovane, in vacanza, ha perso la vita dopo un disperato tentativo di salvare un cane in difficoltà nelle acque del torrente ... Continua a leggere>>

Il corpo del 34enne è stato recuperato dai vigili del fuoco a diversi metri di profondità. Trasferito in ospedale in condizioni gravissime, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. turista annega nel tentativo di salvare il suo cane – Ilcorrieredellacittà.com A lanciare ... Continua a leggere>>

Il cane di Matteo Cornacchia , l'operaio morto schiacciato da una lastra metallica nel Bresciano, sta cerca ndo casa . Al momento si trova in una famiglia in provincia di Bergamo, ma potrebbe essere solo una sistemazione temporanea.Continua a leggere Continua a leggere>>

Lo scorso pomeriggio, un’eliambulanza è intervenuta in località Fonte Nuova (Roma) per trasportare all’ospedale “Gemelli” di Roma una bambina 2 anni morsa da un cane meticcio, di taglia media, mentre stava giocando nel giardino di un’abitazione dove era ospite con i familiari. La minore, ferita – ... Continua a leggere>>

Bambina di 2 anni azzannata alla testa dal cane degli amici: ricoverata d'urgenza al Gemelli - Una bambina di 2 anni è stata morsa da un cane meticcio, di taglia media, mentre stava giocando nel giardino di una casa dove era ospite con i familiari. È accaduto ieri pomeriggio ...

Continua a leggere>>

Si tuffa nel fiume per salvare il suo cane, ma affoga davanti agli occhi del marito: «Non sono riuscito a raggiungerla» - Un gruppo di passanti è riuscito a salvare l'uomo trascinandolo a riva con una corda, ma per la moglie non c'è stato nulla da fare Il desiderio di salvare il proprio cane, Cawdy ... Gail Theresa Lloyd ...

Continua a leggere>>

Elezioni Usa, Biden prende in giro Trump: "Sono in corsa contro bambino di 6 anni" - '' Sono un uomo adulto e sono in corsa contro un bambino di sei anni' '. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha preso il giro l'ex inquilino della Casa Bianca e suo rivale alle prossime ele ...

Continua a leggere>>