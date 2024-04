La nuova vita di Villas-Boas | l’ex allenatore del Chelsea è diventato presidente del Porto

Un allenatore è stato esonera to per il suo atteggiamento nei confronti di un arbitro donna . E’ successo in Sardegna, nel campionato di Prima categoria , dove il Settimo San Pietro 1967 ha deciso di dare il benservito con effetto immediato al proprio allenatore , Mario Sanna, per gli insulti ... Continua a leggere>>

La Lazio è in corsa per obiettivi importanti tra campionato e Champions League: in Serie A è ancora in grado di rientrare in corsa per il quarto posto, in Europa si prepara per il ritorno contro il Bayern Monaco con il chiaro obiettivo di mantenere il risultato di 1-0 e staccare il pass per i ...

Continua a leggere>>