Fdi | Salvini si collega da strada con figlia - ' ultima domenica per famiglia prima del voto'

Gemonio, 13 aprile 2024 – "Alla Lega serve un nuovo leader che vada nella direzione dell'autonomia, che rimetta al centro la questione settentrionale". Pensiero e parole di Umberto Bossi . Sono le quattro e dieci del pomeriggio. I giornalisti sono gli ultimi ammessi nel villino di via Verbano. Il ...

Gemonio, 13 aprile 2024 – Sono le quattro e dieci del pomeriggio. I giornalisti sono gli ultimi ammessi nel villino di via Verbano. Il fondatore della Lega ha ricevuto la torta al cioccolato che gli ho portato Roberto Castelli, nome storico della Lega , uscito per fondare il Partito Popolare del ...

"Ue, ma sono l'ultimo?". Se tutti gli omologhi del G7 arrivano all'incontro in bici o coi mezzi pubblici, il finto ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, si fa portare in auto, chiedendo di sgasare, invadere la ciclabile e litigando coi ciclisti. È la parodia ideata da Cittadini per l'Aria Onlus, ...

