Report su Rai 3 - inchieste del 28 aprile | Accordo con le Università telematiche e presunta lotta agli scafisti

Domenica 28 aprile 2024, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di Report di questa sera si occuperà di diversi temi di attualità; vediamo quali. La puntata di Report di domenica 28 aprile 2024 sarà dedicata a tre ...

Per la prima serata in tv, domenica 28 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Makari”, con Claudio Gioè. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La fabbrica delle stelle”: Suleima ha ottenuto il lavoro a Milano. Per lei e Saverio si avvicina il momento dei saluti e i due devono ...

ASCOLTI TV 21 APRILE 2024 • Domenica • Pres. 1Mattina in Famiglia – 225 12.59 Tg1 – 872 18.38 1Mattina in Famiglia – 545 16.05 + 1415 22.15 Check Up – 1238 18.55 A Sua Immagine – 1047 15.68 Santa Messa – 1382 19.45 ASI + Regina Caeli – 1609 19.57 + 1947 21.52 Linea Verde – 3016 24.01 Tg1 – ...

Gerry Scotti con i giudici de Lo Show dei Record Nella serata di ieri, Domenica 21 Aprile 2024, su Rai1 Makari in replica ha conquistato 2.382.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di 2.014.000 spettatori pari al 14.5% di ...

