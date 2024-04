Fratelli d’Italia - slalom di La Russa tra se e ma anche sull’antifascismo e l’Autonomia alla kermesse del partito

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 28 aprile 2024) Ignazio Lasi destreggia tra “se” e “madidi Pescara. “I valori in positivo della Resistenza e dell’antifascismo sono nella prima parte della Costituzione.se la parola antifascista non c’è. Se si intende un no decisodittatura e un no deciso al nostalgismo, certamente mi potete definire antifascista. Poi c’è l’antifascismo militante degli anni ‘70 che è un’altra cosa”, dice il presidente del Senato intervistato da Bianca Berlinguerconferenza programmatica del. Latra antifascismo e comunismo Poi il presidente del Senato vira sul comunismo: “Le parole volano, i fatti rimangono. Nessuno dice mai che 12 anni fa, sono andato a ...