Nei campus americani perseguitati gli studenti pro-Palestina

Lo scrittore e professore di Giornalismo alla Columbia: «La situazione è critica, è in corso un conflitto tra valori contrastanti»Alexander Stille, scrittore e professore di Giornalismo alla Columbia: «La situazione è critica, è in corso un conflitto tra valori contrastanti»

A meno di una settimana dai massacri del 7 ottobre, quando alcune delle più prestigiose istituzioni del mondo universitario americano si sono rivelate sotto il controllo dei rivoluzionari pro-Hamas... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Studenti contro il colosso della caffetteria Starbucks e a difesa dei suoi lavoratori. Sono ben 25 le università statunitensi i cui alunni si stanno mobilitando per chiedere agli atenei di annullare gli accordi con la società come protesta per i ripetuti comportamenti antisindacali, di cui ...

