Casertana | terminata la regular season - Degli Esposti | Chiuso primo ste - ora ci giochiamo la B

(Di domenica 28 aprile 2024) Caserta. Si chiude, dunque, la prima parte di una stagione che ha regalato tante soddisfazione e qualche amarezza. Un percorso ad ostacoli cominciato in estate tra tanti dubbi e poche certezze. Poi il ripescaggio tra i Pro e l’allestimento della squadra in meno di quattro giorni. Una rincorsa a campionato iniziato con un calendario fitto fitto di impegni per recuperare il terreno perduto. Un girone di andata terminato alla grande che ha registrato 13 risultati utili consecutivi. Poi una flessione, fisiologica, che sembrava aver tarpato le ali, e una ripresa perentoria nelle ultime sette giornate. Questo in estrema sintesi il percorso di Curcio e compagni al termine delle, con il quarto posto per ora blindato. In attesa del responso del Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso presentatojonici in merito ai ...

Girone C, tutti i verdetti della regular season: promozione, playoff, playout e retrocessione - Con la chiusura della 38^ giornata, è terminata la regular season nel Girone C. Di seguito i verdetti ufficiali, in attesa dell'esito del ricorso del Taranto che potrebbe ridisegnare ...

Diretta/ casertana Sorrento (risultato finale 5-2): rossoblù a valanga nel derby! - In 23 scontri diretti tra queste compagini, 12 volte ha trionfato la casertana contro i 5 successi del Sorrento e i 6 pareggi. In totale, i rossoblu hanno segnato 11 gol in più rispetto a quelli ...

casertana-Sorrento, nulla è perduto: le probabili formazioni - Ultima giornata di campionato nel girone C di Serie C Now: allo stadio "Alberto Pinto" la casertana di mister Cangelosi ospita il Sorrento del tecnico Maiuri, nella sfida valida per ...

