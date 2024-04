Francesca Chillemi | Ho avuto un amore tossico - mai raccontato ai miei genitori

(Di sabato 27 aprile 2024)è diventata popolare grazie alla vittoria a Miss Italia conquistata nel 2003, da allora è diventata attrice ed è oggi apprezzatissima dal pubblico, grazie soprattutto a due fiction, Che Dio ci aiuti e Viola come il mare, che tornerà in onda su Canale 5 da venerdì 3 maggio 2024. In attesa di rivederla n Tv, la siciliana si è confessata con Silvia Toffanin, ospite di Verissimo nella puntata andata in onda sabato 27 aprile, a cui hadi avere vissuto in passato undavvero difficile. “Ero piccolina, è stata una cotta adolescenziale e fortunatamente non è durata tantissimo – ha– È successo prima che diventassi Miss Italia”. Vi raccomandiamo... ...

La confessione di Francesca chillemi: “Ho avuto un amore tossico. Mai detto ai genitori” - Attrice ed ex Miss Italia, Francesca chillemi si racconta a 360° svelando quanto vissuto in passato in tema relazioni tossiche.

Continua a leggere>>

Can Yaman, si riaccende il gossip con Francesca chillemi: “Io lo stuzzico” - Nella realtà, però, l’ex Miss Italia è recentemente diventata mamma per la prima volta insieme al compagno Stefano Rosso. Can Yaman, il rapporto con Francesca chillemi: “Ci stuzzichiamo” I due attori ...

Continua a leggere>>

Viola come il mare 2: Francesca chillemi e Can Yaman, tra carriera, famiglia e set - è diventata ancora più bella. ‘ex Miss Italia, con ironia, ha risposto che, se avesse conosciuto Can Yaman vent’anni prima, avrebbe vinto non solo Miss Italia, ma anche Miss Universo. Viola come il ...

Continua a leggere>>