Misteriosa sparatoria - una ragazza ferita per sbaglio Gli inquirenti | L' obiettivo era un' altra persona

Un ragazzo ha ritrovato la fidanzata ventenne accasciata in una condizione di semi-incoscienza fuori da un bar di Torre Angela, al Casilino di Roma. Prima di perdere completamente i sensi, la ventenne ha raccontato di essere stata violentata. I colpevoli sarebbero due persone che aveva conosciuto ...

Continua a leggere>>

Pubblicato il 20 Aprile, 2024 Lo scorso marzo un uomo di 23 anni, O.B., fu aggredito per strada dal coetaneo Pietro Costanzia di Costigliole, conte discendente di una nobile famiglia piemontese con l’obiettivo di dargli una lezione. Interrogato ieri per 5 ore davanti ai pm Mario Bendoni e Davide ...

Continua a leggere>>

I genitori della 27enne arrestata a La Sapienza per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale difendono la figlia: "Se fosse stata vestita con un tallieur e i tacchi, nessuno le avrebbe fatto nulla: invece l'hanno presa in tre e l'hanno portata via"

Continua a leggere>>

torna libera la ragazza di 28 anni arrestata ieri nel corso degli Scontri avvenuti alla Sapienza, a Roma. Lo ha deciso il giudice per direttissime che ha convalidato l'arresto non disponendo misure cautelari. Nei suoi confronti l'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il processo ci ...

Continua a leggere>>

Borgo Virgilio (Mantova), 16 aprile 2024 - Aveva una pistola con matricola parzialmente abrasa e 20 cartucce, 103 grammi di cocaina di cui 50 grammi già pronti in piccole dosi per lo spaccio e 50 grammi di hashish anche questo già suddiviso in dosi, nonché due bilancini di precisione. Per questo ...

Continua a leggere>>