Con gelate frutta a rischio rincari - più colpite le ciliegie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Il brusco calo delle temperature registrato negli ultimi giorni in Italia rischia di farsi sentire anche sulle tasche dei consumatori, attraverso un incremento dei prezzi al dettaglio dell'orto. L'allarme viene lanciato da Assoutenti, dopo leche hanno colpito le coltivazioni in tutta la penisola. Nell'ultimo mese i listini dellafresca sono saliti del 7,3%, solo per pere +20,1%,con nocciolo (albicocche,, susine) +18,5%. "Dal nord al sud Italia i coltivatori segnalano problemi legati all'andamento delle temperature, salite sopra la media nelle scorse settimane e poi improvvisamente scese. - spiega il presidente Gabriele Melluso - Una altalena che potrebbe danneggiare alberi e piante, decimando alcune produzioni tipiche del periodo primaverile. Questo significa che ...