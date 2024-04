Fdi | a Pescara omaggio a Enrico Berlinguer - La Russa ' onore a sua memoria' 2

“Chi si chiama Berlinguer il coraggio ce l’ha dalla nascita”: lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, ringraziando la giornalista Bianca Berlinguer presente alla kermesse di FdI per intervistarlo. “I cognomi non si cancellano, qualcuno vorrebbe che non esistesse la tradizione ...

Continua a leggere>>

Pescara, 25 aprile. (Adnkronos) - "Chi si chiama Berlinguer il coraggio ce l'ha dalla nascita". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, ringraziando la giornalista Bianca Berlinguer presente alla kermesse di FdI per intervistarlo. "I cognomi non si cancellano, in te onoriamo anche la ...

Continua a leggere>>

Pescara, 25 aprile. (Adnkronos) - "Chi si chiama Berlinguer il coraggio ce l'ha dalla nascita". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, ringraziando la giornalista Bianca Berlinguer presente alla kermesse di FdI per intervistarlo. "I cognomi non si cancellano, in te onoriamo anche la ...

Continua a leggere>>

AGI - Biografilm Festival svela un nuovo titolo in programma per la sua ventesima edizione, dal 7 al 17 giugno a Bologna. Si tratta di 'Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer' di Samuele Rossi, frutto di un lungo lavoro di ricerca volta a raccontare un momento cruciale ed ...

Continua a leggere>>

Enrico Berlinguer, santo patrono della sinistra nonché mitizzata figura aureolata, è anche il padre morale del grillismo e del tracimare sinuoso e impetuoso della morale tra i granelli sabbiosi della politica. Sin da quella famosa intervista concessa a Scalfari sulla “questione morale”, apparsa ...

Continua a leggere>>