Riviera invasa dalle Moto Guzzi | centauri anche dalla Finlandia

A cinque anni dal debutto la Moto Guzzi V85 riceve un corposo aggiornamento che amplia la gamma a tre versioni – Strada, TT e TT Travel – per confermare e aumentare il successo avuto finora. I prezzi partono rispettivamente da 12.499 euro, 13.499 euro e 14.999 euro: la Strada è la "base", con ...

MANDELLO DEL LARIO (Lecco) La stagione dei giri in Moto sul sul lago di Como è cominciata. Ieri mattina Centinaia di Moto ciclisti , Guzzi sti e non, hanno partecipato alla tradizionale cerimonia di avviamento dei Moto ri davanti all'ingresso della fabbrica della Moto Guzzi a Mandello del Lario. E' ...

MILANO (ITALPRESS) – Mandate in archivio cinque annate di emozioni e grande divertimento, il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance si prepara a scendere nuovamente in pista per l’edizione 2024 con la spettacolare formula con equipaggio di due piloti che si alternano alla guida delle Moto Guzzi V7 e ...

