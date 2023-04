Fini a La7: “Lollobrigida ha detto una colossale sciocchezza. La Russa su via Rasella? Cantonata, su temi così importanti non è lecito scherzare” (Di giovedì 20 aprile 2023) “Lollobrigida sulla sostituzione etnica ha detto una colossale sciocchezza, una cosa che non sta né in cielo né in terra. Credo però alla sua assoluta buona fede, anche se lo conosco pochissimo, quando chiede scusa e dice che non sapeva che la locuzione ‘sostituzione etnica’ fosse il cavallo di battaglia e lo slogan preferito dei suprematisti. Ammissione di ignoranza? Bene, prendiamone atto. È stato uno scivolone, una frase infelice. È capitato a tanti e capiterà ancora”. così a L’aria che tira (La7) Gianfranco Fini, ex leader di Alleanza Nazionale, commenta le discusse dichiarazioni del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida. L’ex presidente della Camera, che elogia la presidente del Consiglio (“Giorgia Meloni, a detta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) “sulla sostituzione etnica hauna, una cosa che non sta né in cielo né in terra. Credo però alla sua assoluta buona fede, anche se lo conosco pochissimo, quando chiede scusa e dice che non sapeva che la locuzione ‘sostituzione etnica’ fosse il cavallo di battaglia e lo slogan preferito dei suprematisti. Ammissione di ignoranza? Bene, prendiamone atto. È stato uno scivolone, una frase infelice. È capitato a tanti e capiterà ancora”.a L’aria che tira (La7) Gianfranco, ex leader di Alleanza Nazionale, commenta le discusse dichiarazioni del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco. L’ex presidente della Camera, che elogia la presidente del Consiglio (“Giorgia Meloni, a detta di ...

