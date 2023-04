“Oriana non vincerà il Grande Fratello Vip”, il pronostico dell’ex concorrente: ecco per quale motivo (Di domenica 2 aprile 2023) Chi vince il Grande Fratello Vip 7? Tempo di finale ed esito definitivo dopo sei mesi di reality show. Patrizia Rossetti, intervistata da Radio Cusano Campus, ha svelato chi potrebbe conquistare il primo posto. “Oriana non vincerà il Grande Fratello Vip”, il pronostico di Patrizia Vorrei che vincesse Nikita Pelizon sempre coerente, educata, non ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 2 aprile 2023) Chi vince ilVip 7? Tempo di finale ed esito definitivo dopo sei mesi di reality show. Patrizia Rossetti, intervistata da Radio Cusano Campus, ha svelato chi potrebbe conquistare il primo posto. “nonilVip”, ildi Patrizia Vorrei che vincesse Nikita Pelizon sempre coerente, educata, non ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

