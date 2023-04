Chieri-Perugia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2022/2023 volley (Di domenica 2 aprile 2023) Tutto pronto per Reale Mutua Fenera Chieri-Bartoccini Fortinfissi Perugia, partita valevole per la dodicesima giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. La formazione piemontese scende sul campo di casa per conquistare la diciassettesima vittoria e mantenere la quarta posizione in classifica. Le ragazze di Matteo Bertini, terzultime, vanno invece a caccia di punti per difendersi dal tentativo di rimonta di Pinerolo e tenere vivo il sogno salvezza. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 2 aprile al Palafenera di Chieri. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Chieri-Perugia della Serie A1 ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Tutto pronto per Reale Mutua Fenera-Bartoccini Fortinfissi, partita valevole per la dodicesima giornata di ritorno della regular season di Serie A1di. La formazione piemontese scende sul campo di casa per conquistare la diciassettesima vittoria e mantenere la quarta posizione in classifica. Le ragazze di Matteo Bertini, terzultime, vanno invece a caccia di punti per difendersi dal tentativo di rimonta di Pinerolo e tenere vivo il sogno salvezza. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 2 aprile al Palafenera di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadella Serie A1 ...

