Il basket italiano è fuori dai playoff di Eurolega con due turni di anticipo sulla fine della regular season. Sia l'Olimpia sia la Virtus non sono riuscite a finire tra le prime otto e il derby d'Europa, programmato all'ultima giornata alla Segafredo Arena, assume il triste connotato di amichevole di lusso.

Milano e Bologna: il flop europeo del basket italiano La Gazzetta dello Sport

Il budget di Armani è da top. Ma negli ultimi tre anni in Eurolega la squadra è andata indietro. Per Olimpia e Virtus l'eventuale scudetto avrà comunque il sapore agrodolce della consolazione