Pechino sbaglia i tempi della visita in Serbia Perché la tensione con la Nato non serve

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Non ci sono solo l’Eliseo e i rapporti con Bruxelles al centroeuropea del presidente cinese Xi Jinping, ma evidentemente anche un’area, quella del costone balcanico, da sempre oggetto dei desideri diconsiderata una sorta di “pista di atterraggio” degli interessi cinesi. Lo dimostrano le attività connesse alla vax diplomacy durante la pandemia e gli accordi con i singoli Paesi rientranti nella Bri alla voce ViaSeta. Nota stonata la data scelta dal governo di. Qui Belgrado La contemporaneadi Xi a Belgrado da un partner come lache con la Cina condivide molto quanto a geopolitica e investimenti, rappresenta una concomitanza con le critiche avanzate alladagli alleati di Xi? ...

Pechino , 18 feb – (Xinhua) – Pechino ha ricevuto quasi 17,5 milioni di visitatori durante la vacanza della Festa di primavera appena conclusa, in aumento del 37,4% su base annua, come riferito ieri dall’ufficio municipale per la ...

Pechino , 29 apr – (Xinhua) – Dopo quasi cinque anni, la Playtoy Orchestra dall’ Italia ha rivisita to la Cina nell’aprile di quest’anno e si e’ esibita in quasi 10 spettacoli consecutivi presso il Beijing Performing Arts Centre, il Tempio di Baoguo e ...

