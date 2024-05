Internazionali BNL d’Italia 2024 - prima vittoria per Cobolli a Roma | battuto Marterer in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Grandeper Flavioal primo turno degli. L’azzurro in due set, punteggio di 6-4 6-2, hail tedesco Maximilian, raggiungendo il secondo turno aper lavolta in carriera.spinto da un grande tifo ha rimontato nel primo set l’avversario e poi staccato il pass per il secondo turno in poco più di un’ora di gioco, annichilendo il più esperto rivale. Il prossimo ostacolo dell’azzurro sarà la testa di serie n.24 Korda. Primo set che parte male per, il tennista di casa subisce al secondo game un break pesante da parte diche successivamente mantiene il servizio e si porta sul 3-0. A quel punto, ...