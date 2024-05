Serie C - il giudice sportivo dopo il primo turno playoff | una giornata a Braglia e Loliv - multa per 4 club

Giudice Sportivo Serie A, le SANZIONI e SQUALIFICHE subite durante il corso della giornata numero 35 di campionato Ecco il comunicato del Giudice Sportivo Serie A per quanto concerne la giornata numero 35. CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA ...

Il Giudice Sportivo ha sanzionato il Cagliari con una multa da 10mila euro. Tutti per via del comportamento anti Sportivo dei propri raccattapalle : "Hanno rallentato il gioco".Continua a leggere

Choc in campo: dirigente aggredisce un assistente dell’arbitro: inibito quattro anni - Choc in campo: dirigente aggredisce un assistente dell’arbitro: inibito quattro anni - Follia in campo durante una partita di playoff di Prima Categoria in provincia di Napoli. Assistente dell’arbitro aggredito a calci e pugni da un dirigente. I fatti sono accaduti questo weekend quando ...

Milan Cagliari, due rossoneri tornano a disposizione di Pioli! Le ULTIME in vista del match di San Siro - Milan Cagliari, due rossoneri tornano a disposizione di Pioli! Le ULTIME in vista del match di San Siro - Infatti, Davide Calabria ha scontato le due giornata di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato nel derby, mentre Yunus Musah è ritornato dopo il turno di stop imposto dal giudice sportivo. Meet ...

