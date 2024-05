Superbonus - Giorgetti corre ancora ai ripari per salvare i conti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Le cifre, solo a leggerle, sono roba per cuori forti: al netto degli importi soggetti ad annullamento per frodi, errori e altro, ad oggi l’ammontare dei crediti danel quadriennio 2020-2023 è pari a 153,3 miliardi. Mentre i crediti fruiti finora attraverso compensazione con F24 ammontano a 41,8 miliardi, 20,8 dei quali compensati nel 2023. Tradotto, ci sonooltre 100 miliardi sulle spalle dello Stato o meglio, del Tesoro, da pagare per le ristrutturazioni anticipate da famiglie e aziende. Che Giancarlostia portando avanti la sua battaglia per la salvaguardia deipubblici italiani, proprio dalla minaccia del, è cosa ben nota. Il governo, due mesi fa, è intervenuto a mezzo decreto per disinnescare una volta per tutte la mina, fermando il contatore delle ...

Superbonus, crediti da spalmare in 10 anni - Giorgetti

