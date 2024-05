Traffico Roma del 08-05-2024 ore 15 | 30

(Di mercoledì 8 maggio 2024) LuceverdeBentrovati lo ascolto in studio Massimo Vischi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare per un precedente incidente abbiamo ancora code tra le uscite Laurentina racchiude anche in carreggiata interna tra Tor Bella Monaca e Ardeatina Poi troviamo Code in tangenziale Tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni altre Code in uscita dasulla Flaminia tra via di Grottarossa e Saxa Rubra e sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe anche sulla via Aurelia si rallenta tra via di Acquafredda e via Aurelia Antica Direzione Piazza Irnerio e fino a venerdì nella fascia oraria 817 Per consentire la battimento di 14 piante ad alto fusto viale del Policlinico chiuso alnel tratto compreso tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università In entrambe le direzioni deviati i bus ...

Una fine terribile per una giovane alle porte di Roma . L'ha uccisa uno Pneumatico che a causa di un incidente si è stacca to da un'auto ed è rimbalzato sulla ...

ATP Roma: Darderi, prima vittoria al Foro. Sua la battaglia con Shapovalov - ATP roma: Darderi, prima vittoria al Foro. Sua la battaglia con Shapovalov - Il tennista italiano vince una battaglia di oltre tre ore in rimonta. Al prossimo turno se la vedrà contro il sorprendente Mariano Navone ...

Roma, pedone investito da un furgone sulla via del Mare: è morto sul colpo - roma, pedone investito da un furgone sulla via del Mare: è morto sul colpo - roma, 8 maggio 2024 – Un furgone investe un pedone sulla via del Mare di roma, l’uomo è morto sul colpo. È quello che è accaduto questa mattina al chilometro 10.250, in direzione di Ostia. La vittima ...

Giubileo Roma – La notte scorsa il sopralluogo del sindaco Gualtieri sui lavori in corso in via Prenestina - Giubileo roma – La notte scorsa il sopralluogo del sindaco Gualtieri sui lavori in corso in via Prenestina - Sono in corso i lavori stradali notturni su via Prenestina nel Municipio V. Le lavorazioni si estendono su una lunghezza complessiva di 8,3 km da Piazzale Labicano fino allo svincolo del GRA e termine ...