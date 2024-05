Hanno usato la mia foto senza permesso nei manifesti elettorali Farò denuncia | la modella ucraina Anna Haholkina contro la Lega

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un “normale” manifesto elettorale dellaper le prossime elezioni Europee. Si contrappongono due volti: quello di una donna con il velo e l’altro di una donna bianca (presumibilmente occidentale) a volto scoperto che, secondo il Carroccio, è emblema della libertà. E una scritta: “Donne costrette a coprirsi il volto” vs “donne libere. Da che parte vuoi stare?“. Un classico slogan salviniano ma poi succede che la donna bianca ritratta è una30ennedi nomee, arrivata a Milano, nota e riconosce il suo volto sul manifesto. Non solo. Nessuno le ha chiesto ildi poter usare la sua immagine per scopi. Per di più, la suaè affiancata alla promozione di messaggi discriminatori nei confronti delle ...

Firenze, 11 aprile 2024 - Aveva legato la compagna al letto , per impedirle di uscire di casa dopo averla anche aggredita fisicamente. È stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona un uomo, classe 1983, di nazionalità ...

Ogni donna dovrebbe avere almeno una scarpa elegante nella propria scarpiera (o ancora meglio se nella cabina armadio!). Sono molteplici le occasioni in cui è necessario e richiesto indossare un sandalo o una decolté elegante, come una cena di ...

Cosa si vede nel video delle nipoti di Ghizlane Moutahir, morta precipitando dalla aerofune in Valtellina - Cosa si vede nel video delle nipoti di Ghizlane Moutahir, morta precipitando dalla aerofune in Valtellina - Le ragazze avevano visto la zia 41 anni sospesa nel vuoto legata all'aerofune dell'impianto sportivo Fly Emotion a Bema, in provincia di Sondrio. La donna era stata imbragata e poi si era lanciata per ...

Legge 194, in Consiglio Valle discusso un question time sul 'danno d'immagine' - Legge 194, in Consiglio Valle discusso un question time sul 'danno d'immagine' - Iniziativa della lega per avviare un'azione legale vista la eco mediatica avuta dalle segnalazioni su presunte pressioni anti-aborto ...

9 libri da non perdere che parlano di madri (e no) - 9 libri da non perdere che parlano di madri (e no) - Di che cosa parlano oggi i libri che parlano di madri Ecco 8 esempi che spaziano dal romanzo alla inchiesta sociologica, per illuminare presente (e futuro) ...