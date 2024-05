Biathlon - Dorothea Wierer continua fino a Milano-Cortina 2026 | C’è la volontà di proseguire fino alle Olimpiadi

(Di mercoledì 8 maggio 2024)non appende la carabina al chiodo ed è intenzionata are la propria carriera agonisticaInvernali di, con le gare diche si disputeranno ad Anterselva. L’azzurra, dunque, sarà al via della stagione 2024-2025 e di quella successiva, almenoalla rassegna a Cinque Cerchi.in conferenza stampa ha spiegato come è giunta a questa decisione: “Purtroppo la stagione scorsa è stata strana, è partita bene, poi sono arrivata a novembre e ho preso l’influenza. Ho corso da malata parecchie volte e questo non mi ha aiutata. Ho cercato di fermarmi qualche giorno per prepararmi per ...

