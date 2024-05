Grave reazione al vaccino Astrazeneca - 37enne risarcito con un vitalizio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La Spezia, 8 maggio 2024 – Nel giorno in cuicomunica il ritiro mondiale del suocontro il Covid-19 e il ritiro delle autorizzazioni all'immissione in commercio del Vaxzevria in Europa, il Codacons rende nota una importante vittoria in tema di danni da vaccinazione anti-Covid, ottenuta per conto di un cittadino che si è visto oggi riconoscere un risarcimento per le gravi reazioni avverse subite a seguito della somministrazione del. Lo comunica la stessa associazione dei consumatori, rendendo noto che la Asl 3 di Genova e la Commissione Medica Ospedaliera di La Spezia hanno dato ''il via libera ad un cospicuo indennizzo in favore di un cittadino genovese che nel 2021 si era sottoposto alla vaccinazioneanti-Covid, riportando da subito reazioni avverse ...