Wierer - altro che ritiro dal biathlon | Voglio arrivare fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bolzano, 8 maggio 2024 – "L'ultimo anno è stato molto difficile per me, mi sono presa due mesi di stacco, mi sono riposata, ho riflettuto molto. Alla fine mi sono resa conto sarebbe stato un peccato chiudere questa parte della mia vita e della mia carriera che mi ha vista protagonista per tanti anni, ho parlato con il presidente Roda, con la Guardia di Finanza, con il mio staff, c'è la volontà di proseguiredi". Lo ha dichiarato la biatleta italiana Dorotheadurante l'incontro coi giornalisti per parlare del suo futuro. "Non è stata una decisione semplice, abbiamo già concordato la pianificazione, abbiamo già programmato l'estate, ho cominciato da oggi adnarmi col mio solito gruppo per...