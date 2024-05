Ausilio | Lukaku? Fu veloce! Ma sapendolo prima un cambio per l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Fra i tantissimi temi a cui ha risposto, nel lungo intervento con Biasin per Libero Quotidiano, c’è inevitabilmente anche la questione. Ecco come si è espresso il direttore sportivo del. IL TRADIMENTO – A luglio dell’anno scorso si è capito che Romelunon sarebbe rimasto al, a differenza di quanto si pensava. Pieroprova a ridurre la vicenda: «Non vorrei neanche tornarci sopra. È stata, ci sono state anche tante fantasie. La telefonata ci fu, ma anche altri segnali diversi che dava il ragazzo. Quando ho capito cosa stava succedendo e che il rapporto si sarebbe chiuso è finita lì, in modo anche più civile. Siamo intrapresi della scelta presa. L’unicosuera su Edin Dzeko. ...