Flash mob - scudo blu e prevenzione | la CRI compie 160 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bagno a Ripoli (Fi), 08 maggio 2024 – La Croce Rossa celebra il suo 160esimo compleanno con una grande festa a Bagno a Ripoli tramob, lotta per i diritti e cura del patrimonio artistico. Tante le iniziative in programma a partire da già da questa mattina: in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, giorno della nascita del fondatore dell’associazione Henry Dunant, la bandiera della CRI campeggia sulla facciata del palazzo comunale, che da stasera sarà illuminato di rosso. Un gesto simbolico per ribadire l'importanza dell’associazione sul territorio e ringraziare i volontari per il lavoro che ogni giorno svolgono a favore della comunità. Sabato 11 maggio alle ore 10,30 all’Oratorio di Santa Caterina delle Ruote sarà svelato "Loblu per la Cultura", simbolo internazionale di protezione dei beni culturali nei ...