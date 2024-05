Pellegrinaggio nazionale dei piccoli Unitalsi - parte il treno dei bambini

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Si è tenuta a Roma presso la Sala Presidenziale della stazione di Roma Ostiense la presentazione deldei, in programma a Lourdes dal 16 al 22 maggio e dal tema “C'era una volta…, ma anche oggi”. Dopo anni di attesa ritorna nella programmazione dellenze di questa stagione, ilinteramente dedicato aie alle loro famiglie. Il viaggio si svolgerà con unspeciale che attraverserà tutto il Paese e accompagnerà verso Lourdes circa 400 soci, tradiversamente abili e pazienti presso gli ospedali pediatrici italiani. Al gruppo si uniranno anche iospiti delle case-famiglia dell'dislocate sul territorio e nate ...

Sara Curtis, 17enne azzurra del nuoto, si prepara a Parigi: un sogno - Sara Curtis, 17enne azzurra del nuoto, si prepara a Parigi: un sogno - Roma, 8 mag. (askanews) - Sarà una delle atlete più giovani dell'Italia alle prossime Olimpiadi di Parigi. Sara Curtis, 17 anni, da molti paragonata a Federica Pellegrini per le sue prestazioni in pis ...

“Marconi – l’uomo che ha connesso il mondo” su Rai 1 - “Marconi – l’uomo che ha connesso il mondo” su Rai 1 - Il 20 e 21 maggio in onda in prima serata la miniserie evento in occasione del 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi ...

